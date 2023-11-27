  • 27 Ноября, 12:05
  • BAIGENEWS

Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?

Сегодня, 11:45
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Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе? Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Актобе компания выиграла тендер на 1,9 млрд тенге по освещению, строительству дороги и ливневок на улицах города. Однако полный объем работы подрядчики так и не выполнили. Как результат темные улицы, неработающие ливневки, грязь и отсутствие тротуаров.  Горотдел ЖКХ уже подал на подрядчиков в суд.

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