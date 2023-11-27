Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Актобе компания выиграла тендер на 1,9 млрд тенге по освещению, строительству дороги и ливневок на улицах города. Однако полный объем работы подрядчики так и не выполнили. Как результат темные улицы, неработающие ливневки, грязь и отсутствие тротуаров. Горотдел ЖКХ уже подал на подрядчиков в суд.