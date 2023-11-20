Кубок Казахстана по биатлону пройдёт 25-26 ноября в Щучинске
Сегодня, 13:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
158Фото: olympic.kz
25-26 ноября в Щучинске на базе Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта пройдёт Кубок Казахстана по биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В соревновании по биатлону 25-26 ноября примут участие спортсмены национальной сборной Казахстана, а также юниорской и юношеской команд. По результатам гонок определятся участники кубка мира, чемпионата мира, зимних юношеских Олимпийских игр.
Отмечается, что в соревновании на Кубок РК примут участие представители Абайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.
В рамках Кубка РК биатлонисты выделяются в дисциплинированном спринте.
Самое читаемое
- Тариф на электроэнергию может вырасти в двух областях Казахстана
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана неожиданно показала своего возлюбленного