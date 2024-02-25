Куат Хамитов получил бой с легендой российского ММА

Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе, российский боец Александр Шлеменко проведет свой следующий бой 4 мая в рамках турнира RCC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил глава лиги Николай Клименко. По его словам, соперником Шлеменко станет казахстанец Куат Хамитов.

"4 мая мы увидим возвращение Александра Шлеменко. На днях подписываем контракт с его оппонентом. Это будет не Жакаре, но тоже очень медийное имя в рамках СНГ. Крутой бой. Уже была небольшая история этого поединка. Мы его организуем", — сказал Клименко в интервью MMA.Metaratings.ru.

Хамитов эту информацию подтвердил.

"Раз такая информация просочилась, то подтверждаю, что мой следующий бой состоится против Александра Шлеменко 4 мая на турнире RCC", — написал "Найман" на своей странице в Instagram.