Куат Хамитов отреагировал на выход Артема Резникова в финал Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на победу Артема Резникова в полуфинале Гран-при ACA, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Vesti.kz.

В полуфинале Гран-при Резников нанес поражение россиянину Андрею Кошкину. Бой прошел в рамках турнира ACA 150 в Москве. Казахстанец применил прием "Север-Юг". Соперником Резникова будет другой россиянин Эдуард Вартанян.

"Мои поздравления, Артем! Было время, он шел из нескольких поражений подряд, плюс был травмирован с ног до головы — ключица, нос, разрыв. Думаю, любой другой бы сломался, но не он. Он продолжал пахать и верить в себя! Вот теперь остался только один шаг до главной цели - финал, Алга!",написал Хамитов в сторис своего Instagram.