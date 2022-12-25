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  • Куат Хамитов отреагировал на выход Артема Резникова в финал Гран-при за миллион долларов
Instagram / Куат Хамитов Сегодня, 06:30
389
Сегодня, 06:30
389
Фото: Instagram / Куат Хамитов

Куат Хамитов отреагировал на выход Артема Резникова в финал Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на победу Артема Резникова в полуфинале Гран-при ACA, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Vesti.kz.

В полуфинале Гран-при Резников нанес поражение россиянину Андрею Кошкину. Бой прошел в рамках турнира ACA 150 в Москве. Казахстанец применил прием "Север-Юг". Соперником Резникова будет другой россиянин Эдуард Вартанян.

"Мои поздравления, Артем! Было время, он шел из нескольких поражений подряд, плюс был травмирован с ног до головы — ключица, нос, разрыв. Думаю, любой другой бы сломался, но не он. Он продолжал пахать и верить в себя! Вот теперь остался только один шаг до главной цели - финал, Алга!",написал Хамитов в сторис своего Instagram.

Призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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#Куат Хамитов #соцсети #борьба #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:30
389
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