КТЖ отменило курсирование скорого поезда "Астана-Алматы"

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане. Из-за этого компания КТЖ временно отменила курсирование одного из составов, передаёт BaigeNews.kz.

"9 июля поезд №4 "Астана-Алматы-2" остановлен по техническим причинам на участке Отар-Алматы. Для обеспечения перевозки пассажиров назначается разовый поезд из стандартных вагонов сообщением №504/503 "Алматы-2-Отар-Алматы-2". Граждане, которые воспользуются заменённым поездом, получат разницу в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов", - сообщили в компании.

Нацперевозчик принёс извинения за временные неудобства.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"