Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП

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Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова рассказала, сколько казахстанцев получили дополнительную адресную социальную помощь в 2022 году. Этот вид пособия получают, когда доходы семьи на каждого ее члена окажутся ниже установленной черты бедности, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году ее получили 729 тысяч человек, в этом году она назначена 350 тысячам. При этом ее средний размер с учетом фиксированных выплат в 2023 составляет 18 тысяч тенге или на 8,7 тысяч больше уровня прошлого года", - сообщила глава Минтруда.

По её словам, особое внимание государство уделяет мерам поддержки многодетных матерей. Минимальный размер ежемесячного пособия, выплачиваемого семье с четырьмя детьми, составляет чуть более 55 тысяч тенге, а максимальный для семей, имеющих 8 и более детей – свыше 110 тысяч тенге. В этом году этот вид пособия планируется выплатить 544 тысяч семей с общим объемом финансирования на сумму 410 миллиардов тенге.

"Еще одно пособие предусмотрено матерям, награжденным подвесками Алтын алқа и Күміс алқа. Оно назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Сегодня это пособие получают 230 тысяч матерей, и для них из республиканского бюджета предусмотрен 61 миллиард тенге", - отметила Дуйсенова.

Министр также сообщила, что в этом году мерами по поддержке материнства и детства будут охвачены 2,1 миллиона семей, которым будет направлено 1,2 триолиона тенге за счет госбюджета и средств Государственного фонда социального страхования..

"Социальные выплаты из ГФСС по беременности и родам в 2023 году получат более 258 тысяч женщин. Их средний размер, который зависит от дохода женщин, по итогам двух месяцев составил порядка 900 тысяч тенге", - рассказала министр.

С 1 января увеличены размеры единовременных пособий на рождение ребенка. В 2023 году при рождении первого, второго и третьего ребенка семья получает 131 тысячу тенге, а на четвертого и более 217 тысяч тенге.

Период осуществления социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. С учетом детей, рожденных в прошлом году, такие выплаты получат около 760 ттысяч семей", – проинформировала глава Минтруда.

Кроме того, по информации ведомства, в республике насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин, что составляет 48 процентов от общего числа занятого населения. 35 процентов женщин работают в сфере торговли и услуг, 32 процента – в сфере образования, здравоохранения и науки, 14 процентов – в промышленности, строительстве и транспорте, а более 9 процентов – в сельском хозяйстве.

"В рамках региональных карт занятости проводилась активная работа по вовлечению женщин в продуктивную занятость. Так, было трудоустроено 536 тысяч женщин, что составило 55% всех трудоустроенных граждан. А за два месяца текущего года этот показатель превысил 92 тысячи. Министр добавила, что молодые женщины проявляют большую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места. В прошлом году порядка 30 тысяч девушек получили свою первую работу. Еще одна очень важная мера господдержки – это обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела. В прошлом году почти 80 тысяч женщин прошли курсы по основам предпринимательств. По итогам обучения порядка 13 тысяч женщин получили гранты. Из них 58 процентов приобрели технологическое оборудование и инвентарь необходимые для производства товаров и услуг, а 31 процент занялись животноводством, закупив домашний скот", – сообщила глава МТЗСН.

В качестве успешных примеров создания бизнеса женщинами Тамара Дуйсенова рассказала о проектах многодетной матери из Шиелинского района Кызылординской области Гульзии Муратбекқызы, открывшей кондитерский цех, и жительницы Актюбинской области Акманат Жолаушыбаевой, которая занялась производством изделий из гипса и резины.

Министр также отметила, что в прошлом году был запущен проект "Серебряный возраст" для лиц предпенсионного возраста, в рамках которого были трудоустроены более 3 тысяч человек, из них 50 процентов составляют женщины. Участницы проекта считают его успешным. Так, Тамара Стрельникова из г. Шемонаихи Восточно-Казахстанской области нашла работу в качестве младшей медсестры, а Татьяна Адамович из посёлка Осакаровки Карагандинской области стала кондитером.

В этом году возраст для участия в проекте снижен с 58 до 50 лет. Рабочие места предлагаются работодателями, участники вправе выбирать их самостоятельно исходя из своей квалификации. Заработная плата субсидируется государством в течение трёх лет.