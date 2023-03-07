main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП
inform.kz Сегодня, 11:52
84
Сегодня, 11:52
84
Фото: inform.kz

Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова рассказала, сколько казахстанцев получили дополнительную адресную социальную помощь в 2022 году. Этот вид пособия получают, когда доходы семьи на каждого ее члена окажутся ниже установленной черты бедности, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году ее получили 729 тысяч человек, в этом году она назначена 350 тысячам. При этом ее средний размер с учетом фиксированных выплат в 2023 составляет 18 тысяч тенге или на 8,7 тысяч больше уровня прошлого года", - сообщила глава Минтруда.

По её словам, особое внимание государство уделяет мерам поддержки многодетных матерей. Минимальный размер ежемесячного пособия, выплачиваемого семье с четырьмя детьми, составляет чуть более 55 тысяч тенге, а максимальный для семей, имеющих 8 и более детей – свыше 110 тысяч тенге. В этом году этот вид пособия планируется выплатить 544 тысяч семей с общим объемом финансирования на сумму 410 миллиардов тенге.

"Еще одно пособие предусмотрено матерям, награжденным подвесками Алтын алқа и Күміс алқа. Оно назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Сегодня это пособие получают 230 тысяч матерей, и для них из республиканского бюджета предусмотрен 61 миллиард тенге", - отметила Дуйсенова.

Министр также сообщила, что в этом году мерами по поддержке материнства и детства будут охвачены 2,1 миллиона семей, которым будет направлено 1,2 триолиона тенге за счет госбюджета и средств Государственного фонда социального страхования..

"Социальные выплаты из ГФСС по беременности и родам в 2023 году получат более 258 тысяч женщин. Их средний размер, который зависит от дохода женщин, по итогам двух месяцев составил порядка 900 тысяч тенге", - рассказала министр.

С 1 января увеличены размеры единовременных пособий на рождение ребенка. В 2023 году при рождении первого, второго и третьего ребенка семья получает 131 тысячу тенге, а на четвертого и более 217 тысяч тенге.

Период осуществления социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. С учетом детей, рожденных в прошлом году, такие выплаты получат около 760 ттысяч семей", – проинформировала глава Минтруда.

Кроме того, по информации ведомства, в республике насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин, что составляет 48 процентов от общего числа занятого населения. 35 процентов женщин работают в сфере торговли и услуг, 32 процента – в сфере образования, здравоохранения и науки, 14 процентов – в промышленности, строительстве и транспорте, а более 9 процентов – в сельском хозяйстве.

"В рамках региональных карт занятости проводилась активная работа по вовлечению женщин в продуктивную занятость. Так, было трудоустроено 536 тысяч женщин, что составило 55% всех трудоустроенных граждан. А за два месяца текущего года этот показатель превысил 92 тысячи. Министр добавила, что молодые женщины проявляют большую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места. В прошлом году порядка 30 тысяч девушек получили свою первую работу. Еще одна очень важная мера господдержки – это обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела. В прошлом году почти 80 тысяч женщин прошли курсы по основам предпринимательств. По итогам обучения порядка 13 тысяч женщин получили гранты. Из них 58 процентов приобрели технологическое оборудование и инвентарь необходимые для производства товаров и услуг, а 31 процент занялись животноводством, закупив домашний скот", – сообщила глава МТЗСН.

В качестве успешных примеров создания бизнеса женщинами Тамара Дуйсенова рассказала о проектах многодетной матери из Шиелинского района Кызылординской области Гульзии Муратбекқызы, открывшей кондитерский цех, и жительницы Актюбинской области Акманат Жолаушыбаевой, которая занялась производством изделий из гипса и резины. 

Министр также отметила, что в прошлом году был запущен проект "Серебряный возраст" для лиц предпенсионного возраста, в рамках которого были трудоустроены более 3 тысяч человек, из них 50 процентов составляют женщины. Участницы проекта считают его успешным. Так, Тамара Стрельникова из г. Шемонаихи Восточно-Казахстанской области нашла работу в качестве младшей медсестры, а Татьяна Адамович из посёлка Осакаровки Карагандинской области стала кондитером.

В этом году возраст для участия в проекте снижен с 58 до 50 лет. Рабочие места предлагаются работодателями, участники вправе выбирать их самостоятельно исходя из своей квалификации. Заработная плата субсидируется государством в течение трёх лет.

В этом году работа по активизации мер по содействию занятости женщин будет продолжена. Для этих целей только из бюджета выделены более 177 миллиардов тенге, из них 135 миллиардов тенге на субсидируемые рабочие места и 42 миллиарда тенге на выдачу кредитов и грантов, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#пособие #бедность #АСП
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:52
84
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх