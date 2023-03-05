Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

Фото: Lada.kz

Большая часть балюстрады на набережной 14 микрорайона по-прежнему разломана. Ремонтные работы так и не проводятся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Может быть снести полностью эту балюстраду и будет меньше проблем. Либо если она так легко ломается, не легче ли сделать металлическую балюстраду, зато на века", - говорит жительница 14 микрорайона Жанара.

В городском администрации ответили, что восстановительные работы будет проводить отдел ЖКХ.

"На сегодня проводится конкурс по поиску подрядной организации", - заявили в акимате.



Скорее всего, как отметили чиновники, подрядная организация будет выбрана уже в этом месяце.



Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.