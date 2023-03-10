Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих

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Более ста случаев производственных травм зафиксировано на предприятиях, подконтрольных АО "Самрук-Қазына", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В компании сообщили, что за 2022 год на производстве пострадали 111 человек, погибли 12 рабочих.

Аудит показал 600 несоответствий и нарушений на предприятиях.

"Основными причинами несчастных случаев и смертей можно назвать, во-первых, несоблюдение техники безопасности работниками, во-вторых, неправильная организация рабочего места в момент исполнения работы и третьей причиной можно назвать самого работника, потому что часто бывает, что в несчастные случаи попадают работники со стажем более 10-15 лет. Из-за своего профессионализма и рутины человек может забыть про какую-то мелочь в своей работе, что может привести к несчастному случаю", - рассказал управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.

Он отметил, что руководство компании планирует повышать квалификацию работников в области производственной безопасности и культуры безопасности.

"После каждого несчастного случая, в соответствии с законом, проводятся служебные расследования с привлечением уполномоченных органов. По результатам расследования назначается уголовная ответственность", - добавил Ауганов.

По его словам, за прошлый год не было заведено ни одного уголовного дела в отношении работодателей группы компаний "Самрук-Қазына".

А кого же признали виновным в смерти 12 рабочих, Гибрат Ауганов не смог сообщить.

Также он затруднился ответить на вопрос: на каких предприятиях было зафиксировано наибольшее количество травм и смертей.

По данным "Самрук-Қазына", основными причинами несчастных случаев на производстве являются грубая неосторожность пострадавшего, нарушение технологических процессов, неудовлетворительная организация производства работы.