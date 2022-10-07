Лента новостей
- В Казахстане завершились учения ОДКБ 09:03 0
- Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября 08:52 93
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:35 131
- Раздетую маленькую девочку нашли ночью на улице Семея 07:34 484
- За пытки осудили сотрудников колонии Уральска 06:26 220
- Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау 05:11 250
- На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака 04:32 297
- Полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов Уральска 03:24 398
- Температурный рекорд зафиксирован в Астане в сентябре 02:45 348
- Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад 01:57 379
- Советник по вопросам защиты прав пациентов появился у главы Минздрава РК 01:26 288
- Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив 00:10 485
- 25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО 06.10.2022 374
- Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов 06.10.2022 403
- Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет 06.10.2022 392
- Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане 06.10.2022 598
- Какой будет погода в Казахстане 7 октября 06.10.2022 374
- Бублик уступил во втором круге Astana Open 06.10.2022 396
- Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов 06.10.2022 398
- Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо 06.10.2022 610
- В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные 06.10.2022 519
- Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау 06.10.2022 402
- Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо 06.10.2022 328
- Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве 06.10.2022 640
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 06.10.2022 493
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес-проекты 06.10.2022 412
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 06.10.2022 876
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 06.10.2022 358
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 06.10.2022 594
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 06.10.2022 351
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 06.10.2022 345
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 06.10.2022 476
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 06.10.2022 358
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 06.10.2022 363
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 06.10.2022 327
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 06.10.2022 430
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 06.10.2022 634
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 06.10.2022 405
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 06.10.2022 389
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 06.10.2022 421
- Лучших учителей наградили в Астане 06.10.2022 488
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 06.10.2022 395
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 06.10.2022 523
- Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК 06.10.2022 736
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 06.10.2022 385
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 06.10.2022 427
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 06.10.2022 414
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 06.10.2022 491
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 06.10.2022 548
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 06.10.2022 386
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 06.10.2022 454
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2087
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1652
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 06.10.2022 254
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 06.10.2022 375
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 06.10.2022 532
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 06.10.2022 317
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 06.10.2022 681
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 06.10.2022 582
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 06.10.2022 574
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 06.10.2022 421
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 06.10.2022 496
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 06.10.2022 730
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 06.10.2022 601
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 06.10.2022 451
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 06.10.2022 577
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 703
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 06.10.2022 428
- "Разобью голову об унитаз" — директор школы угрожала ученику в Костанайской области 06.10.2022 3153
- Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления 06.10.2022 442
- Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 06.10.2022 9425
- Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира 06.10.2022 8064
- На учениях ОДКБ локализовали вероятный очаг инфекционного заражения 06.10.2022 708
- Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО 06.10.2022 478
- Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки 06.10.2022 580
- Школьник умер на уроке физики в Уральске 05.10.2022 2187
- "Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" — Джокович о своем участии в турнире в Астане 05.10.2022 824
- Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау 05.10.2022 459
- Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды 05.10.2022 1650
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки 05.10.2022 489
Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября
Определились все игроки, которые выступят в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.
В пятницу, седьмого октября в 12:00 по времени Астаны игровой день откроют россиянин Андрей Рублёв (9 АТР) и француз Адриан Маннарино (51 АТР). Оппоненты между собой встречались дважды и счёт между ними пока 1:1.
Грек Стефанос Циципас (6 АТР) сыграет против поляка Хуберта Хуркача (10 АТР). Циципас – лидер очного противостояния, оказавшийся сильнее в шести предыдущих поединках и проигравший лишь дважды.
Вечерняя сессия четвертьфиналов начнется в 18:00 по времени Астаны.
На центральный корт "Beeline Arena" выйдут серб Новак Джокович (7 АТР) и россиянин Карен Хачанов (18 АТР). Из семи встреч только один раз Хачанов смог выиграть у Джоковича - в 2018 году в финале парижского "Мастерса".
Завершат игровой день испанец Роберто Баутиста-Агут (21 АТР) и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Для россиянина Роберто неудобный соперник. Из пяти очных игр Даниил выиграл лишь однажды.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2087
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1652
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 703
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 76311
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 1101
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 689
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 17370
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1189
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 921
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7847
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3511
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 3045
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4893
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21164
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 3063
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6711
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14313
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4610
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5387
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2158
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20816
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2188
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341449
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30240
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2788
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3629
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9511
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2801
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42300
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7830
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5670
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4991
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 4024
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4461
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 6029
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3582
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4405
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3733
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21062
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3636
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4073
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3595
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25136
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182741
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10484
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14535
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5537
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5921
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14609
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5211
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11135
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5122
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7861
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29929
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12359
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5792
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9718
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5966
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23035
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7926
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8656
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7112
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12456
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7870
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6802
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6833
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10565
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7002
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6544
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9128
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6848
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14813
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6564
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6749
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6629
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9135
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6916
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7331
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8077
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7335
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10818
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9199
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9185
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9572
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8874
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13156
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9824
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11683
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12677
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12448
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10121
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10439
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26042
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11368
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13617
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10480
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11855
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12474
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13616
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11870
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13823
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13367
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14487
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14476
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30997
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14896
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15794
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15594
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16245
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16368
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24824
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15854
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23170
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33784
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17659
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22664
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22072
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24187
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20233
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21479
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19709
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19679
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19540
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35168
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21561
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19881
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24485
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23901
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24200
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23478
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23550
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25689
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26264
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24930
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24490
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25200
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26134
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24111
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27077
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24947
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25580
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26576
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28161
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27270
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26428
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29952
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26073
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28953
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26610
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57448
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28178
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27241
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28907
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26899
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27222
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27235
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26955
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29372
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27872
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29956