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пресс-службы ФТК Сегодня, 08:52
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Фото: пресс-службы ФТК

Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября

Определились все игроки, которые выступят в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

В пятницу, седьмого октября в 12:00 по времени Астаны игровой день откроют россиянин Андрей Рублёв (9 АТР) и француз Адриан Маннарино (51 АТР). Оппоненты между собой встречались дважды и счёт между ними пока 1:1.

Грек Стефанос Циципас (6 АТР) сыграет против поляка Хуберта Хуркача (10 АТР). Циципас – лидер очного противостояния, оказавшийся сильнее в шести предыдущих поединках и проигравший лишь дважды. 

Вечерняя сессия четвертьфиналов начнется в 18:00 по времени Астаны.

На центральный корт "Beeline Arena" выйдут серб Новак Джокович (7 АТР) и россиянин Карен Хачанов (18 АТР). Из семи встреч только один раз Хачанов смог выиграть у Джоковича - в 2018 году в финале парижского "Мастерса".

Завершат игровой день испанец Роберто Баутиста-Агут (21 АТР) и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Для россиянина Роберто неудобный соперник. Из пяти очных игр Даниил выиграл лишь однажды.

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#теннис #Астана #Федерация тенниса Казахстана
Журналист
Сегодня, 08:52
136
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