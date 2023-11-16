Кто они – юбилейные жители Казахстана?

Казахстан перешагнул 20-милионный рубеж по количеству жителей. Пятеро малышей, родившихся в одну минуту утром 14 ноября, навсегда вошли в историю Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz узнал подробности.

Ясина – значит светлая

Одна их пяти новорождённых, которых окрестили двадцатимиллионными жителями Казахстана, родилась в Бурабайском районе Акмолинской области.

Девочка весом 4100 кг и ростом 57 см родилась в семье Айдара Исенова и Динары Каренкиной. Семья живёт в ауле Жаксы, что в 20 километрах от Щучинска. Айдар работает главным энергетиком хлебопекарного пункта, а Динара вот уже 11 лет преподает в начальных классах.

По словам главного врача Центральной районной больницы "Авиценна – Бурабай" Евгения Бекаева, новорождённая – второй ребёнок в семье. Старшему сыну Айдара и Динары сейчас два года.

"Роженица 1992 года рождения. Беременность протекала нормально, роды тоже прошли без проблем. Ребёнок хороший, без патологий, кушает, грудь берёт. То есть все неплохо", — поделился главврач больницы.

Родители назвали девочку Ясина. По их словам, имя с арабского переводится как "светлая".

"В понедельник у нас родилось трое детей, во вторник – двое, в среду – шестеро. И вот один их деток на этой неделе порадовал нас всех таким необычным званием – юбилейного жителя страны", — добавил Евгений Бекаев.

Талдыкорган – город юбилейных жителей Казахстана

Малыш Айсултан родился в родильном отделении Областного перинатального центра Талдыкоргана. Он четвёртый ребенок в семье и 20-миллионный житель республики.

Папа новорождённого – Мухтар Азимбаев служит на авиационной базе воинской части №21751. Майор Азимбаев руководит полётами ближней зоны.

"Женщина поступила к нам со схватками в 2:30 ночи и уже утром в 8:10 родила мальчика весом 3 килограмма и ростом 50 сантиметров. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо", — рассказал директор перинатального центра Канат Жумашев.

Роды у Дианы Азимбаевой принимали заведующая отделением Рамиля Рафикова и опытная акушерка Ольга Олейникова с профессиональным стажем 27 лет. В этом году Ольга была признана лучшей медсестрой Казахстана и была удостоена награды "Шапагат".

По словам главного врача, никто из медперсонала не знал о том, что именно здесь родился ребенок, который стал 20-миллионым жителем республики. Об этом им сообщили только на следующий день.

"Вообще для нас это не новая практика. В 2017 году в нашем роддоме появился на свет 18-миллионный житель республики. Девочка родилась 11 мая", — поделился Жумашев.

Область Улытау

Молодожёны Сунгат Сейтжан и Айгерим Молдашева – самые молодые родители "юбилейных" деток. 12 ноября 2022 года они сыграли свадьбу, а через год 14 ноября впервые стали родителями. Им всего по 20 лет. Сунгат работает спасателем в аварийно-спасательной службе при корпорации "Казахмыс", Айгерим – юрист по образованию, сейчас посвящает себя семье.

Рассказывая о себе, женщина поделилась планами стать многодетной матерью. На роды она пришла со своей свекровью.

"Томирис – так назвали мы нашу первую внучку. Я первой взяла её на руки, как только она родилась. Она для нас самая драгоценная и долгожданная", — делится впечатлениями бабушка Томирис Гульзат Куманова.

Долгожданное чудо весом 3600

Берик Жумагазиев и Айдана Оразымбетова на днях тоже стали родителями юбилейного казахстанца. Мухаммад стал их первенцем.

Как рассказывает отец мальчика, буквально сегодня он прочел новость о том, что в Казахстане родился 20-миллионный житель и про себя подумал, что им мог бы стать его новорождённый сын. А позже ему позвонила супруга и сообщила невероятную весть.

По словам супругов, о рождении ребёнка они мечтали 4 года. Поэтому Мухаммад для них – долгожданное чудо.

Туркестанская область

Гульмира Изтлеуова поступила в родильное отделение Жетысайской районной больницы "Асыката" в ночь на 14 ноября. А уже в 8:10 утра на свет появился её четвёртый ребенок.

Гульмира и её супруг Ергали живут в Жетысайском районе Туркестанской области. Она преподает биологию в школе, он – занимается сельским хозяйством.

"О том, что наш сын стал 20-миллионным гражданином Казахстана я узнал от жены. Она позвонила и рассказала мне. Я сначала ничего не понял. А сегодня приехал в больницу, здесь меня встретили врачи, люди из акимата, все поздравляли нас и вручили дорогие подарки", — рассказывает отец маленького Алимхана.

В Бюро национальной статистики нам рассказали, как производились расчёты, которые позволили вычислить юбилейного жителя республики.

"Чтобы получить данные о численности населения, Бюро национальной статистики основывается на информации, полученной из баз других госорганов. А именно из данных по рождению и смерти, а также данных миграционного комитета о тех людях, которые приехали к нам в Казахстан на ПМЖ и тех, кто выехал из страны на постоянное место жительство в другие страны. Все эти показатели сводятся, и мы отслеживаем прирост населения", — рассказали в пресс-службе Бюро нацстата.

По данным Бюро, средний ежемесячный прирост населения составляет 22 тысячи человек, ежедневный – около 750.

"После 1 октября мы получили численность 19 миллионов 967 тысяч человек. То есть нам не хватало 32 тысячи до 20 миллионов. И мы начали ежедневно отслеживать данные, сверяли и высчитывали. При просчете 15 ноября мы выявили, что 14 ноября на свет появился 20-миллионный житель Казахстана. Но именно в этом время в Казахстане родились пятеро детей", – пояснили нам.

Так три мальчика и две девочки из разных областей Казахстана стали обладателями статуса 20-миллионных жителей республики.