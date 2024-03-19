В квитанциях за коммуслуги алматинцев появились новые жильцы. Кто они
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"Мёртвые души" появились в квитанциях за мусор, полученных жителями Алматы. Граждане пришли к зданию компании, ответственной за вывоз отходов, чтобы разобраться в ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
По словам людей, коммунальное предприятие самовольно увеличило в квитанциях количество проживающих человек, чтобы повысить сумму, взимаемую за вывоз мусора.
В городском Управлении экологии и окружающей среды прокомментировали ситуацию. Там отметили, что ведётся корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в следующем месяце, с перерасчётом оплаты для жителей.
"На основе информации Единого хранилища данных Алматы проведена актуализация базы потребителей АО "АЛСЕКО" в январе и марте 2024 года. Однако в связи с техническими неполадками у некоторых жителей Алматы в квитанциях за услуги "Вывоз ТБО" отразились некорректные сведения о количестве пользователей услуг", - говорится в сообщении Управления экологии и окружающей среды Алматы.
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