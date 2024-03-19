В квитанциях за коммуслуги алматинцев появились новые жильцы. Кто они

"Мёртвые души" появились в квитанциях за мусор, полученных жителями Алматы. Граждане пришли к зданию компании, ответственной за вывоз отходов, чтобы разобраться в ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам людей, коммунальное предприятие самовольно увеличило в квитанциях количество проживающих человек, чтобы повысить сумму, взимаемую за вывоз мусора.

В городском Управлении экологии и окружающей среды прокомментировали ситуацию. Там отметили, что ведётся корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в следующем месяце, с перерасчётом оплаты для жителей.