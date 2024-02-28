Кто из тяжелоатлетов представит Казахстан на Кубке мира
Сегодня, 20:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
49Фото: pxhere.com
Пхукет примет Кубок мира по тяжёлой атлетике, на котором выступит команда Казахстана. Республику на соревнованиях представят пять спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Турнир пройдёт с 31 марта по 11 апреля.
В весовой категории до 45 килограммов за медали будет бороться Айнур Абдихалыкова. В весе до 55 килограммов на помост выйдет Ерназ Алпысов.
В категории до 59 килограммов выступит Дарья Балабюк, свыше 87 килограммов - Айсамал Сансызбаева, до 109 килограммов - Мейрам Султан.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
- Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
- Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи