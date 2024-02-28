Кто из тяжелоатлетов представит Казахстан на Кубке мира

Пхукет примет Кубок мира по тяжёлой атлетике, на котором выступит команда Казахстана. Республику на соревнованиях представят пять спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир пройдёт с 31 марта по 11 апреля.

В весовой категории до 45 килограммов за медали будет бороться Айнур Абдихалыкова. В весе до 55 килограммов на помост выйдет Ерназ Алпысов.

В категории до 59 килограммов выступит Дарья Балабюк, свыше 87 килограммов - Айсамал Сансызбаева, до 109 килограммов - Мейрам Султан.