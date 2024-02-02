Кто будет устранять последствия землетрясения в Алматы

Больше 180 обращений о повреждениях зданий поступило от жителей Алматы после землетрясения, произошедшего 23 января. Кто будет их устранять, рассказали в акимате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В администрации заверили, что небольшие трещины в стенах можно легко устранить. Главное, что они не угрожают целостности конструкций.

Рабочая группа в составе экспертов, представителей районных акиматов, специалистов Управления урбанистики, Генплана и ГАСКа осмотрела все пострадавшие объекты. Вскоре специальная комиссия проведёт экспертизу и даст итоговое заключение.

"Все частные МЖК, которые объекты кондоминиума, они будут эти трещины за свой счёт закрывать текущим ремонтом. Это однозначно. Остальные объекты, которые социальные, относятся к социальной инфраструктуре, будут в установленном порядке: сначала деньги выделены на документы и текущим либо капитальным ремонтом будут устранены", - пояснил замакима Алматы Аскар Амрин.

Ранее стало известно, почему владельцам iPhone не пришли уведомления о землетрясении в Алматы.