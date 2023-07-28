Кто ближе к демократии Астана или Ташкент - мнения экспертов

Традиционное соперничество между Астаной и Ташкентом, берущее начало ещё в ханские времена, вышло на новый этап. Политологи Данияр Ашимбаев и Сырым Иткулов порассуждали, в какую сторону движутся два государства, и в унисон ли это происходит, передаёт BaigeNews.kz.

Ашимбаев отметил, что соперничество начали ещё Касым-хан и Мухаммед Шейбани, то же происходило между Кунаевым и Рашидовым, Назарбаевым и Каримовым. Теперь - между Токаевым и Мирзиёевым.

"Мы строим "Новый Казахстан", они - "Новый Узбекистан". Мы провели конституционную реформу - они провели конституционную реформу. Мы переизбрали президента - они переизбрали президента. У нас были январские события, у них - Нукусские. Мы строим новый Шелковый путь в обход соседей, они строят Шелковый путь в обход нас. Госсекретарь США назвал "лидером Центральной Азии" и Казахстан, и Узбекистан. Россия собирается строить АЭС в Узбекистане - в Алматы открыли памятник Александру Невскому. Теперь встал вопрос - кто больше защитник правоверных. Мирзиеёв призвал бороться с исламофобией в мире. Токаев резко осудил сожжение Коранов в Европе. Такова традиция", - написал Ашимбаев в своём Telegram-канале.

Сырым Иткулов согласен с коллегой, борьба за лидерство в регионе продолжается. Однако отметил, что есть и существенные различия между позициями Токаева и Мирзеёева.

"Я не соглашусь с Ашимбаевым в части сравнения конституционных реформ и переизбрания президента между двумя странами. Узбекский вариант скорее можно сравнить с Россией. Их обновление Конституции путём референдума "обнулило" два прежних срока нынешнего президента Мирзиёева. Теперь он сохранит свою власть до 2040 года (!). Представляете, ещё на целых 17 лет. А это уже бонджорно путинскому сценарию узурпации власти. Мы же вместо обнуления, сократили срок: один срок в семь лет вместо два по пять", - отметил эксперт.

Высказался Иткулов и о "семейственности" власти и бизнеса в Центральной Азии.

"Семья президента Узбекистана больше напоминает то, что делал Назарбаев. Вплоть до того, что любимая всеми дочка Саида Мирзиёева напоминает Даригу начала двухтысячных – следит за имиджем отца и медиарынком. Помнится как все вдохновлялись её красотой и не менее красивыми цитатами с трибуны ООН о роли женщин, и о том, что в Узбекистане криминализировали домашнее насилие. Но в это время, её муж сделал бизнес-империю на народные средства, являясь замглавы администрации президента, параллельно выстраивая братские отношения с главой Чечни Кадыровым", - написал политолог в Telegram.

Он упомянул, что бизнес-империю дочери президента Узбекистана, по данным здания Gazeta.uz, входит 75-процентная доля в уставном фонде ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр", который работает под брендом Uzcard. По данным того же издания, её муж Турсунов через свою компанию Promadik Invest выкупил примерно 35 процентов акций "Капиталбанка".

"По данным сайта mezon.io, зять президента владеет ресторанами "Куранты", "Оби хаёт", "Трюфель" и Nobel, а недавно Ойбек Турсунов стал владельцем гостиницы "Шодлик Палас". Никого не напоминает? Это прямо смесь Дариги Назарбаевой и моей любимой Алиюши, до которых правосудие дотянуться пока что никак не может", - написал политолог.

Он также обратил внимание на одно из ключевых нововведений Токаева – "поражение в правах" всей своей семьи, которая теперь не имеет никакой возможности занимать какие-либо руководящие посты в государстве.