Крыша загорелась у школы в Туркестанской области

ЧП в школе произошло в Казыгуртовском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 15:15 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в одной из школ горит крыша и происходит сильное задымление.

В 16:50 пожар ликвидирован на предварительной площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

С огнём боролись 28 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС.

По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание проводов.