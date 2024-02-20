  • 20 Февраля, 21:23
  • BAIGENEWS

Крыша загорелась у школы в Туркестанской области

Сегодня, 20:34
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: МЧС РК

ЧП в школе произошло в Казыгуртовском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 15:15 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в одной из школ горит крыша и происходит сильное задымление.

В 16:50 пожар ликвидирован на предварительной площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

С огнём боролись 28 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС.

По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание проводов.

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