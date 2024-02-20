Крыша загорелась у школы в Туркестанской области
Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
94Фото: МЧС РК
ЧП в школе произошло в Казыгуртовском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В 15:15 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в одной из школ горит крыша и происходит сильное задымление.
В 16:50 пожар ликвидирован на предварительной площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
С огнём боролись 28 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС.
По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание проводов.
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