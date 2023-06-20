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Крушение судна с мигрантами в Греции: за контрабанду людей судят девять египтян
В греческом городе Каламата проходит суд над девятью египтянами, которых подозревают в контрабанде людей. По данным правоохранителей, они управляли небольшим рыболовецким судном, которое затонуло на прошлой неделе с множеством мигрантов на борту. Эту катастрофу называют одной из самых страшных в Средиземном море за последние годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Известно, что в результате бедствия погибли не менее 78 человек, но есть опасения, что утонувших намного больше. Более 500 находившихся на борту до сих пор числятся пропавшими, среди них много детей. Родственники пытаются найти хоть какую-то информацию о них.
Суд над египтянами проходит на фоне возрастающей критики со стороны международных организаций в адрес властей Греции. Звучит всё больше вопросов о том, достаточно ли те сделали для предотвращения трагедии.
По официальной версии Афин, пассажиры лодки дали понять береговой охране, что им не нужна помощь. Но неправительственные организации настаивают, что получили от них несколько звонков о помощи.
"Чего ждали греческие власти? Почему людям на борту не помогли хотя бы спасательными жилетами? А теперь у нас есть ещё и показания выживших, которые говорят, что лодка перевернулась именно по вине береговой охраны Греции, пытавшейся её отбуксировать", — добавил Штирл.
Он подчеркнул, что необходимо независимое расследование произошедшего. При этом он выразил сомнение в том, что греческие власти станут проводить его тщательно и по всем правилам - из-за того, что на практике предыдущие подобные дела быстро закрывались.
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