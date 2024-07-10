Крушение самолёта в Татарстане: погибли три человека

Пилот и женщина с несовершеннолетней дочерью погибли в результате крушения легкомоторного экскурсионного самолета в Татарстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Погиб пилот, мама с дочкой, а папе удалось спрыгнуть с низкой высоты", – рассказали в Камско-Устьинской центральной районной больнице, куда доставили пострадавшего.

Авиакатастрофа, в результате которой погибли три человека, произошла в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобач. В числе возможных причин – техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщили в оперативных службах. Самолет после удара о землю полностью сгорел.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. На место происшествия выехали следователи центрального Межрегионального следственного управления на транспорте СК России.