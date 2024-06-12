Строящееся многоэтажное здание снесут в центре Алматы

Крупный строительный объект на проспекте Достык, 170/1, в Алматы подлежит сносу по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Строительство начато еще в 2005 году, но было заморожено на несколько лет. Позднее новый собственник продолжил работы без согласованного проекта и разрешений, возвел незаконные торговые объекты.

“Упралением градостроительного контроля подан иск в Медеуский районный суд, который удовлетворил требования. Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения. Также был подан иск на снос незаконных торговых павильонов, и решение суда исполнено, павильоны снесены”, - говорится в сообщении.

С прошлого года усилиями управления было снесено 36 незаконных объектов, включая бизнес-центры, рестораны, пристройки, автосервисы, а также крупные жилые комплексы. Ранее аким города Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством.