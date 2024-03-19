Крупный склад по хранению игрушек и подгузников сгорел в Астане

В Астане 11 часов ликвидировали крупный пожар — сгорел одноэтажный склад по хранению игрушек и подгузников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Помещение расположено в районе Байконур. Пожар начался 18 марта в 07:20, локализовали его через два часа, а ликвидировали в 18:23.

Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1700 квадратных метров. Обрушилась фасадная стена и кровля. Проводится разборка сгоревших конструкций.

Как рассказали телеканалу "Астана" очевидцы, по камерам отследили, что возгорание произошло внутри здания. На записях видно, как густой дым молниеносно накрывает территорию. Владелец предприятия по соседству рассказал: пожар был настолько мощным, что даже в его здании повредило окна.