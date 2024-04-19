Крупный пожар в магазине тушат в Усть-Каменогорске

Сегодня, 22:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 22:17
Сегодня, 22:17
104
Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорске огнеборцы тушат пожар в магазине, расположенном на проспекте Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Горит кровля торгового помещения. 

Предварительная площадь пожара - 400 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

 

Самое читаемое

Наверх