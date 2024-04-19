Крупный пожар в магазине тушат в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске огнеборцы тушат пожар в магазине, расположенном на проспекте Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Горит кровля торгового помещения.

Предварительная площадь пожара - 400 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.