Крупный пожар в магазине тушат в Усть-Каменогорске
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
104Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске огнеборцы тушат пожар в магазине, расположенном на проспекте Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Горит кровля торгового помещения.
Предварительная площадь пожара - 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
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