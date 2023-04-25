Крупный пожар уничтожает дома и хозпостройки в Костанайской области

Фото: Наша газета

В селе Заречное Костанайской области вспыхнул крупный пожар. Горят два дома, автомобиль и хозпостройки, передает BaigeNews.kz. Пожарные пытаются локализовать огонь.

"25.04.23 года в 13:08 на пульт 101 поступило сообщение о том, что на территории Костанайского района, село Заречное, улица Ипподромная, горят два одноэтажных соседствующих дома (один дом не жилой, на стадии строительства) на предварительной площади 200 квадратных метра. Рядом горит легковой автомобиль марки "Мерседес" и хозяйственные постройки, совмещенные с соседними", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Фото: "Наша газета"

Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.