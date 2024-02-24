Крупный пожар на складе тушат в Алматы
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
171Фото: pixabay.com
В Алматы спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях Алатауского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в микрорайон Теректи, по улице Айналмалы.
"В 19:56 прибывшие на место пожарные установили горение складского помещения ангарного типа. Ликвидируют огонь 29 человек личного состава и семь единиц техники, а также службы взаимодействия города", — говорится в сообщении.
Пожарные отмечают, что их работу осложняет отдалённость водоисточников. Для тушения организован подвоз воды.
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