Крупный пожар на складе тушат в Алматы

В Алматы спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях Алатауского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в микрорайон Теректи, по улице Айналмалы.

"В 19:56 прибывшие на место пожарные установили горение складского помещения ангарного типа. Ликвидируют огонь 29 человек личного состава и семь единиц техники, а также службы взаимодействия города", — говорится в сообщении.

Пожарные отмечают, что их работу осложняет отдалённость водоисточников. Для тушения организован подвоз воды.