Крупный логистический центр "Казпочты" открылся в Астане

Крупный логистический центр АО "Казпочта" открылся в Астане. Многофункциональный комплекс стал одним из крупнейших в Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Площадь нового логистического центра составляет 10 тысяч квадратных метров, при необходимости может быть расширен до 12 тысяч квадратных метров. Комплекс спроектирован для приёма, обработки, сортировки, хранения и доставки товаров электронной коммерции. Способен обработать более шести миллионов посылок в год. Его расположение в столичном торгово-логистическом кластере обеспечивает удобный доступ к республиканской трассе.

Как отметил на открытии центра вице-премьер РК Серик Жумангарин, на территории Казахстана сегодня уже работают фулфилмент-центры Ozon, зарезервированы участки под строительство логистических центров Wildberries.

"Казпочта" стремится к расширению и улучшению производственных мощностей. Основные направления работы склада включают в себя увеличение площадей, используемых для фулфилмента и производственных процессов, расширение ассортимента товаров. Также это решение проблемы с нехваткой места для хранения и обработки различной продукции", — отметила председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова.

Объём электронной торговли в Казахстане по итогам 2022 года достиг почти двух триллионов тенге, доля электронной торговли от общего объёма розничной торговли составила 12,5%.

"Казпочта" в августе 2023 года получила статус оператора электронной торговли.