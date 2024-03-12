Крупный канал сбыта наркотиков пресекли в столице

Полицейскими ликвидирован устойчивый канал, осуществлявший поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан 32-летний мужчина, у которого в ходе обыска автомашины в бардачке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом со специфическим запахом.

"По месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты 76 полиэтиленовых пакетиков с веществом бело-бежевого цвета со специфическим запахом и электронные весы.

Согласно заключению эксперта, изъятые у жителя столицы вещества являются наркотическим средством мефедрон, смола каннабиса и марихуана. Общий вес изъятых наркотиков составил 2 кг 600 грамм", - говорится в сообщении.