Крупный канал поставки наркотика "альфа-PVP" прикрыли в области Улытау
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
103Фото: КНБ РК
Сотрудники департамента КНБ по области Улытау пресекли канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в январе по подозрению в сбыте наркотических и психотропных веществ оперативники задержали четверых жителей Жезказгана и Сатпаева.
"При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 грамм психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что иная информация не подлежит разглашению.
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