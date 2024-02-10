Крупный канал поставки наркотика "альфа-PVP" прикрыли в области Улытау

Сотрудники департамента КНБ по области Улытау пресекли канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в январе по подозрению в сбыте наркотических и психотропных веществ оперативники задержали четверых жителей Жезказгана и Сатпаева.

"При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 грамм психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иная информация не подлежит разглашению.