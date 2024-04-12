Крупный инвестор не мог получить землю в Павлодарской области
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Прокуроры в Павлодарской области ведут работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов. Одним из них является строительство завода "Ертіс ГМК" (ТОО "ЕГМК") по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащегося концентрата. Однако инвестору не давали разрешения на перевозку крупногабаритного груза и земельный участок для строительства временного причала, передаёт BaigeNews.kz.
Отказы в получении документов могли привести к срыву сроков реализации проекта стоимостью 347 миллиардов тенге.
"В рамках работы фронт-офиса путём координации уполномоченных органов субъект предпринимательства своевременно получил земельный участок и разрешительные документы на перевозку грузов. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле надзорного органа", - заверили в прокуратуре.