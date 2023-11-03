Крупные партии наркотиков поставлял казахстанец из Алматинской области в ВКО

Полицейские задержали мужчину, который поставлял в ВКО наркотические средстве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что в одном из пригородных посёлков Алматинской области поличейские из Восточно-Казахстанской области задержали 52-летнего мужчину, который поставлял в ВКО крупные партии наркотиков.

Стражи порядка обыскали его жилище, нашли и изъяли два полимерных пакета, обмотанных скотчем. Как показала экспертиза, в них находилась высушенная марихуана общим весом более 20 килограммов.

Сам злоумышленник пояснил, что планировал сбыть наркотики в Усть-Каменогорске.

Мужчина задержан. В отношении него начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК – незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.