Крупные партии наркотиков поставлял казахстанец из Алматинской области в ВКО
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Полицейские задержали мужчину, который поставлял в ВКО наркотические средстве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в одном из пригородных посёлков Алматинской области поличейские из Восточно-Казахстанской области задержали 52-летнего мужчину, который поставлял в ВКО крупные партии наркотиков.
Стражи порядка обыскали его жилище, нашли и изъяли два полимерных пакета, обмотанных скотчем. Как показала экспертиза, в них находилась высушенная марихуана общим весом более 20 килограммов.
Сам злоумышленник пояснил, что планировал сбыть наркотики в Усть-Каменогорске.
Мужчина задержан. В отношении него начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК – незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.
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