Крупную партию наркотиков изъял КНБ на казахстанско-российской границе
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
97Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности РК пресек канал контрабанды крупной партии наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в КНБ, 18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружено и изъято около 100 килограммов наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления.
"По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается", - отметили в ведомстве.
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