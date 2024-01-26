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Крупную партию наркотиков изъял КНБ на казахстанско-российской границе

Сегодня, 13:00
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gov.kz Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: gov.kz

Комитет  национальной безопасности РК пресек канал контрабанды крупной партии наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КНБ, 18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружено и изъято около 100 килограммов наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления.

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается", - отметили в ведомстве.

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