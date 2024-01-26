Крупную партию наркотиков изъял КНБ на казахстанско-российской границе

Комитет национальной безопасности РК пресек канал контрабанды крупной партии наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КНБ, 18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружено и изъято около 100 килограммов наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления.