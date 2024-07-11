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Крупную наркоплантацию развел у себя в огороде житель Жамбылской области

Сегодня, 10:24
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: polisia.kz

В Жамбылском районе полицейские выявили факт незаконной культивации наркорастений в рамках отработки ОПМ “Карасора-2024”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в культивировании сортов конопли, мака задержан 61-летний местный житель.

В огороде частного дома выявлено 37 кустов растения каннабиса, 1520 кустов растений мака. Всего изъято более 100 кг наркотиков, из них мак – 54 кг, марихуана – 53 кг.

"Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Жамбылского РОП. В рамках ОПМ “Карасора-2024” и дальше будут продолжены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного культивирования, транзита наркотиков, уничтожения посевов, ликвидации ОПГ и нарколабраторий", – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.

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