Крупную наркоплантацию развел у себя в огороде житель Жамбылской области

В Жамбылском районе полицейские выявили факт незаконной культивации наркорастений в рамках отработки ОПМ “Карасора-2024”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в культивировании сортов конопли, мака задержан 61-летний местный житель.

В огороде частного дома выявлено 37 кустов растения каннабиса, 1520 кустов растений мака. Всего изъято более 100 кг наркотиков, из них мак – 54 кг, марихуана – 53 кг.