Крупнейшую лабораторию по изготовлению мефедрона ликвидировал КНБ в Алматы

Комитетом национальной безопасности ликвидировано масштабное производство психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 18 января 2024 года в Алматы в арендованном частном доме в процессе изготовления психотропных веществ был задержан организатор нарколаборатории - гражданин Казахстана 1997 года рождения.

Сотрудники нацбезопасности изъяли более 200 килограммов готовой продукции – наркотика мефедрон и 100 литров сырья.

Отмечается, что объем изъятого наркотика эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. Они предназначались для сбыта на территории Казахстана.

"Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране", - отметили в КНБ.

Сообщается также, решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.