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Крупнейший алматинский рынок "Барыс-4" вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Алматинского суда.

Ранее было установлено, что 65 процентов уставного капитала оптового рынка ( ТОО "Найза-БН") продали по цене в пять раз ниже его реальной стоимости. Объект реализовали одной из олигополий всего за 307 миллионов тенге, в то время как оценивался объект в 1,5 миллиарда тенге.

Этим летом в Специализированный межэкономический районный в адрес покупателя алматинскими прокурорами был подан иск для расторжения сделки и возврата объекта государству.

Основанием для предъявления иска прокурора стало предоставление незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале рынка. Как сообщили в суде, в ходе разбирательства, доводы, изложенные в иске, подтвердились.

​"Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам. ​Основанием для признания сделки недействительной явилось нарушение подпункта 3) пункта 1 статьи 112 Закона "О государственном имуществе", а именно предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, выразившееся в занижении стоимости объекта. ​В суде факты реализации государственного имущества по заниженной стоимости подтвердились. Суд удовлетворил иск и признал договор купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным", - говорится в сообщении суда.