Крупнейшим производителем опиума в мире стала Мьянма

Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиума в 2023 году, обогнав Афганистан, после того как в этой стране Талибан задавил торговало наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2023 году Мьянма произвела около 1080 тонн опия. Производство в Афганистане напротив упало примерно на 95% до 330 тонн.

Пограничный регион "Золотого треугольника" между Мьянмой, Лаосом и Таиландом уже давно является рассадником незаконного производства и оборота наркотиков, особенно метамфетамина и опиума.

По данным УНП ООН, общая оценочная стоимость "опиатной экономики" Мьянмы выросла до 1–2,4 млрд долларов, что эквивалентно 1,7–4,1% ВВП страны в 2022 году.

По данным агентства, в прошлом году в Мьянме было произведено около 790 тонн опия.

В докладе говорится, что плохой доступ к рынкам и государственной инфраструктуре, а также безудержная инфляция, "по всей видимости, сыграли значительную роль в решениях фермеров в конце 2022 года выращивать больше мака".

УНП ООН считает, что выращивание мака в Мьянме становится все более сложным, а рост инвестиций и передовые методы, включая улучшение орошения и возможное использование удобрений, способствуют повышению урожайности.

Основным обрабатывающим регионом является штат Шан. Северная часть этого штата охвачена боевыми действиями, после того как альянс вооруженных группировок этнических меньшинств начал наступление на хунту и ее союзников.

Штат Шан занимает почти четверть территории Мьянмы и усеян оврагами и холмами, покрытыми джунглями.

Ряд этнических вооруженных организаций, которые могут мобилизовать десятки тысяч хорошо вооруженных боевиков, контролируют часть штата, который, по словам ООН, также является основным источником метамфетамина в Юго-Восточной Азии.