Круглосуточно охранять леса от огня будут в Павлодарской области

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В Павлодарской области решили круглосуточно охранять леса от пожаров. В регионе также пересмотрят алгоритм действий госорганов при пожарах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы акима области, вопросы готовности лесоохранных учреждений к борьбе с пожарами обсудили в акимате.

Общая площадь лесоохранных учреждений в Щербактинском, Железинском, Павлодарском районах и районе Теренколь, а также Баянаульском нацпарке и резервате "Ертiс орманы" – 127,5 тысячи гектаров, из них 89,8 тысячи покрыты лесом. В лесхозах работают 225 человек, в том числе 144 инспектора. Оснащение противопожарной техникой составляет 62 процента, противопожарными объектами – 31 процент.

В 2023 году из областного бюджета выделяется 355,2 миллиона тенге на приобретение трёх пожарных автоцистерн, 11 лесопосадочных машин и шести плугов. На сегодня одна спецмашина и все оборудование поставлены, в течение месяца ожидаются ещё две автоцистерны.

"Как показывает анализ причин природных пожаров, более 50 процентов возгораний – результат деятельности человека. Поэтому необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и мерах ответственности за их нарушение", – призвал глава региона Асаин Байханов. – Кроме того, следует пересмотреть алгоритм действий всех ответственных органов при пожаре".

В период высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности опасности охрана государственного лесного фонда будет обеспечиваться круглосуточно в посменном режиме, во всех сельских округах региона проведут обновление минерализованных полос, ревизию пожарных постов.