Кровля трансформаторной подстанции загорелась в селе Жамбылской области

Сегодня, 12:00

Сегодня, 12:00

В селе Акбулым Жамбылской области загорелась кровля трансформаторной подстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина возгорания устанавливается.

"Огнеборцы МЧС тушат загорание кровли трансформаторной подстанции в селе Акбулым Жамбылской области. Обстоятельства инцидента уточняются. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 240 кв.м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.