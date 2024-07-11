Кровля трансформаторной подстанции загорелась в селе Жамбылской области
Сегодня, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
142Фото: МЧС РК
В селе Акбулым Жамбылской области загорелась кровля трансформаторной подстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина возгорания устанавливается.
"Огнеборцы МЧС тушат загорание кровли трансформаторной подстанции в селе Акбулым Жамбылской области. Обстоятельства инцидента уточняются. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 240 кв.м", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
- "Отдает какой-то провинцией": столичные жители в ужасе от благоустройства своего района
- Сборная Испании вышла в финал Евро-2024
- Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане
- Мажилисмен проверил строительство "комфортной школы" в Шымкенте