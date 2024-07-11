  • 11 Июля, 13:33
  • BAIGENEWS

Кровля трансформаторной подстанции загорелась в селе Жамбылской области

Сегодня, 12:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: МЧС РК

В селе Акбулым Жамбылской области загорелась кровля трансформаторной подстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина возгорания устанавливается.

"Огнеборцы МЧС тушат загорание кровли трансформаторной подстанции в селе Акбулым Жамбылской области. Обстоятельства инцидента уточняются. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 240 кв.м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. 

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