  • 28 Января, 14:19
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Крик "Помогите" из багажного отсека заставил самолёт экстренно приземлиться в Турции

Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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илоты  турецкого авиалайнера, летевшего из Стамбула в Эр-Рияд, решили экстренно приземлиться в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков "помогите", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hava Sosyal Medya.

Самолёт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.

Позднее СМИ уточнили, что сотрудники аэропорта не нашли источник криков в грузовом отсеке. 

"Проверки в грузовом отсеке закончены. Никто не найден", - говорится в сообщении портала, в X.

 

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