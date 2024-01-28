Крик "Помогите" из багажного отсека заставил самолёт экстренно приземлиться в Турции

илоты турецкого авиалайнера, летевшего из Стамбула в Эр-Рияд, решили экстренно приземлиться в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков "помогите", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hava Sosyal Medya.

Самолёт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.

Позднее СМИ уточнили, что сотрудники аэропорта не нашли источник криков в грузовом отсеке.