Кредитный шопинг усложнили казахстанцам

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Вступило в силу новое требование для финансовых организаций. Теперь выгрузка новых выданных займов в кредитное бюро будет производиться на ежедневной основе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро Казахстана.

В организации объяснили смысл нововведения.

"Есть такое понятие, как "кредитный шопинг". Это когда заёмщик берет кредиты в течение короткого времени в нескольких организациях. И затем чаще всего не выплачивает. Оснований для отказа в выдаче займа может и не быть, так как кредитные организации не могут знать, что он у них за последнее время "не первый" — такая информация просто еще не была передана в кредитное бюро", – отмечают аналитики.

По данным Первого кредитного бюро, теперь подобные данные будут передаваться в конце рабочего дня, а если кредит выдан в выходной день, то на следующий рабочий.

Так что и времени на махинации будет куда меньше.