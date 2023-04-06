Кредитным должникам перестанут выдавать займы в Казахстане

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В Казахстане планируют запретить выдачу новых займов должникам кредитов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Запрещается предоставление банковского займа физическому лицу, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней", — говорится в новое статье проекта закона.

При этом запрет будет установлен как для банков, так и для микрофинансовых организаций.

Оговаривается, что запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа и (или) микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.

Такие ограничения, по мнению авторов законопроекта, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, должны снизить риски дальнейшего роста долговой нагрузки казахстанцев.