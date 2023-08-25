  • 25 Августа, 19:57
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Кредит на 1,5 млн тенге оформил на работника владелец магазина

Сегодня, 19:32
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ДП Туркестанской области Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: ДП Туркестанской области

Кредит на 1,5 миллиона тенге оформил на работника владелец магазина в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области. 

Житель Туркестана обратился в управление полиции, заявив, что неизвестный оформил на него кредит путём мошенничества.
Причинённый ущерб составил около 1,5 миллиона тенге. Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в течение суток. Им оказался владелец магазина, в котором работал потерпевший. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый под предлогом проверки сметы доходов и расходов попросил у работника мобильный телефон и через банковское приложение оформил онлайн-кредит. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

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