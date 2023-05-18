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BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04
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Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Креативный хаб появится на месте трамвайного депо в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал появление в городе креативного хаба. Об этом он рассказал на встрече с населением, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии член общественного совета Асет Наурызбаев предложил вынести на обсуждение концепцию развития бывшего трамвайного депо.

По его словам, ранее на этом месте хотели построить торговый центр, а проект общественного пространства отложен.

Аким пояснил, что приостановил прошлый инвестиционный проект, и теперь на этом месте, как и обещали, создадут креативное пространство Алматы.

"Намётки я уже видел, считаю, что неплохо получается. Привлёк не только наших специалистов, но и из иностранных компаний. Вскоре мы анонсируем проект. Город забирает депо себе после знаменитых историй с частными инвесторами, и в скором времени это будет главный креативный хаб Алматы. Я дам поручение на общественном совете – покажем проект, расскажем о нём. Если будут замечания, то внесём", – сообщил глава города.

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Сегодня, 16:04
212
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