Креативный хаб появится на месте трамвайного депо в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал появление в городе креативного хаба. Об этом он рассказал на встрече с населением, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии член общественного совета Асет Наурызбаев предложил вынести на обсуждение концепцию развития бывшего трамвайного депо.

По его словам, ранее на этом месте хотели построить торговый центр, а проект общественного пространства отложен.

Аким пояснил, что приостановил прошлый инвестиционный проект, и теперь на этом месте, как и обещали, создадут креативное пространство Алматы.