Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта

Фото: naturerules1.fandom.com

Фотоловушка Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия зафиксировала на видео туркменского горного барана на северном чинке Устюрта, передаёт BaigeNews.kz.

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"Устюртский уриал - подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана, вернулся на северный чинк Устюрта. Основное место обитания уриала в Казахстане - Западный чинк Устюрта и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области. Но теперь, похоже, ареал вида в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток", - сообщили в ассоциации.

Животных начали регистрировать фотоловушки АСБК на чинках Жельтау и Донызтау на территории Атырауской и Актюбинской областей. Ягнят и беременных самок здесь пока не замечали. Значит уриалы не обитают в этой местности постоянно.

Однако учёные надеются, что парнокопытные, занесённые в Красную книгу Казахстана, будущем станут использовать эти места для размножения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АСБК / Birdlife Kazakhstan (@acbk.kz)

Специалисты уточнили, что чинки Донызтау и Жельтау (обрывистые труднодоступные уступы высотой до 350 метров) представляют ценные места обитания и для других видов животных.

АСБК совместно с акиматом Атырауской области в рамках “Инициативы по сохранению пустынных экосистем” ведут работу по созданию регионального зоологического заказника “Северный Устюрт”. Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования.