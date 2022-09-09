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naturerules1.fandom.com Сегодня, 22:17
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Фото: naturerules1.fandom.com

Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта

Фотоловушка Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия зафиксировала на видео туркменского горного барана на северном чинке Устюрта, передаёт BaigeNews.kz.

"Устюртский уриал - подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана, вернулся на северный чинк Устюрта. Основное место обитания уриала в Казахстане - Западный чинк Устюрта и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области. Но теперь, похоже, ареал вида в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток", - сообщили в ассоциации.

Животных начали регистрировать фотоловушки АСБК на чинках Жельтау и Донызтау на территории Атырауской и Актюбинской областей. Ягнят и беременных самок здесь пока не замечали. Значит уриалы не обитают в этой местности постоянно. 

Однако учёные надеются, что парнокопытные, занесённые в Красную книгу Казахстана, будущем станут использовать эти места для размножения.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСБК / Birdlife Kazakhstan (@acbk.kz)

Специалисты уточнили, что чинки Донызтау и Жельтау (обрывистые труднодоступные уступы высотой до 350 метров) представляют ценные места обитания и для других видов животных. 

АСБК совместно с акиматом Атырауской области в рамках “Инициативы по сохранению пустынных экосистем” ведут работу по созданию регионального зоологического заказника “Северный Устюрт”. Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования.

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#красная книга #дикие животные
Сегодня, 22:17
71
Журналист

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