Краснокнижным саксаулом топил печь житель Жамбылской области

Три куба саксаула изъяли полицейские у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ “Браконьер” сотрудники природоохранной полиции совместно с инспекторами оперативной группы “Сапсан” в одном из крестьянских хозяйств Сарысуского района выявили факт незаконного использования и перевозки саксаула.

При проверке в кузове автотранспорта и во дворе хозяйства обнаружена и изъята древесина (саксаул) в объёме более 3 кубов.

По словам владельца внедорожника, дерево пустыни он использовал в качестве топлива.

По факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-биологическая экспертиза.

Полицейские напомнили важное для южных регионов свойство саксаула - растение предотвращает опустынивание земель.

В Жамбылской области опустынивание особенно прогрессирует в Мойынкумском и Шуском районах. Вырубая растение для отопления жилищ, люди не только наносят непоправимый вред обитателям пустыни, они совершают экологическое преступление.

Саксауловые насаждения также снижают скорость ветра, улучшают микроклимат местности и способствует сокращению уровня парниковых газов. Введение моратория на рубку саксаула – вынужденная мера для восстановления ресурсов.

Саксаул по-прежнему остаётся под угрозой исчезновения. Вырубка этого растения на участках государственного лесного фонда страны запрещена до 31 декабря 2028 года.