Краснокнижных лебедей застрелил браконьер в Акмолинской области

Фото: Polisia.kz

Мужчина знал о запрете охотиться на лебедей-кликунов , однако, увидев птиц, не сдержался.

Акмолинские полицейские задержали охотника, застрелившего пару краснокнижных лебедей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". Во время рейдов участковые отдела полиции Буландынского района на территории Журавлёвского сельского округа остановили мотоцикл "ИЖ – Юпитер 5". Управлял им 67-летний местный житель.

В коляске мотоцикла полицейские обнаружили туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружьё "ТОЗ 34" 12 калибра, зарегистрированное в ОВД. Кроме того, у сельчанина было при себе удостоверение охотника.

"По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, однако, увидев птиц, застрелил их. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 337 части 1 УК РК (Незаконная охота). Проводятся необходимые следственные процедуры", — сообщили в полиции.

В ведомстве предупреждают, что охота на водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун как вид с сокращающейся численностью внесен в Красную книгу Республики Казахстан.