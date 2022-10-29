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  • Краснокнижных лебедей застрелил браконьер в Акмолинской области
Polisia.kz Сегодня, 20:32
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Фото: Polisia.kz

Краснокнижных лебедей застрелил браконьер в Акмолинской области

Мужчина знал о запрете охотиться на лебедей-кликунов , однако, увидев птиц, не сдержался.

Акмолинские полицейские задержали охотника, застрелившего пару краснокнижных лебедей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". Во время рейдов участковые отдела полиции Буландынского района на территории Журавлёвского сельского округа остановили мотоцикл "ИЖ – Юпитер 5". Управлял им 67-летний местный житель. 

В коляске мотоцикла полицейские обнаружили туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружьё "ТОЗ 34" 12 калибра, зарегистрированное в ОВД. Кроме того, у сельчанина было при себе удостоверение охотника. 

"По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, однако, увидев птиц, застрелил их. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 337 части 1 УК РК (Незаконная охота). Проводятся необходимые следственные процедуры", — сообщили в полиции.

В ведомстве предупреждают, что охота на водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун как вид с сокращающейся численностью внесен в Красную книгу Республики Казахстан.

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#браконьеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:32
275
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