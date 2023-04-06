Краснокнижные тюльпаны зацвели в Туркестанской области

Фото: pro-dachnikov.com

Степи в Туркестанкой области покраснели от обилия тюльпанов Грейга. Этот цветок ещё называют "королём тюльпанов". Невысокий стебель с ярким бутоном - растение прародитель более 300 современных сортов, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские региона призывают казахстанцев не прикасаться к тюльпамам Грейга, а лишь любоваться ими. Растения занесены в Красную книгу. За срыв цветка грозит многомиллионный штраф (до 3000 МРП) или даже лишение свободы до трёх лет с конфискацией имущества.

"В стремлении сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможность образовать семена. В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножаются не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно", - пояснили специалисты.

Встретить этот вид цветов в дикой природе можно только в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

В мире существует более трёх тысяч сортов тюльпанов. В Казахстане произрастает 35 видов, 18 из них занесены в Красную книгу.