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Краснокнижные медведи попали в фотоловушку нацпарка

Сегодня, 15:30
АВТОР
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aviales.kz Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: aviales.kz

Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку, установленную на территории Жонгар-Алатауского национального парка,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Сообщается, что фотоловушки  были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка с целью проведения научно-исследовательских работ. За полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей Тянь-шаньского бурого  медведя и трое детенышей.

Отмечается, что Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться всё чаще. Согласно учётным данным, их численность увеличивается с каждым годом.

 
 
 
 
 
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