Краснокнижные медведи попали в фотоловушку нацпарка

Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку, установленную на территории Жонгар-Алатауского национального парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Сообщается, что фотоловушки были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка с целью проведения научно-исследовательских работ. За полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей Тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей.

Отмечается, что Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться всё чаще. Согласно учётным данным, их численность увеличивается с каждым годом.