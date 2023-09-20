Краснокнижные медведи попали в фотоловушку нацпарка
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
146Фото: aviales.kz
Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку, установленную на территории Жонгар-Алатауского национального парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Сообщается, что фотоловушки были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка с целью проведения научно-исследовательских работ. За полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей Тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей.
Отмечается, что Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться всё чаще. Согласно учётным данным, их численность увеличивается с каждым годом.
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