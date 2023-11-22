Краснокнижные дубы спилили в Алматы: возбуждено уголовное дело

По факту спила краснокнижных дубов по проспекту Рыскулова в Алматы полицейские завели уголовное дело. Досудебное расследование начато по статье 339 УК РК. Ущерб оценили в 3 000 МРП, передает корреспондент BaigeNews.kz. Это чуть более 10 миллионов тенге.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы.

"Согласно заключению управления экологии ущерб составил 3 000 МРП", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Краснокнижные черешчатые дубы спили в Алматы еще две недели назад. Однако об этом случае стало известно только на днях. Тревогу забил основатель РОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов. По его информации, спилили три черешчатых дуба, которые занесены в Красную книгу.

"Этот дуб черешчатый. Три дерева спилили. Здесь, в первую очередь, что мы наблюдаем? Собственник АЗС - гражданин России, приехал сюда развивать свой бизнес. И начал с таких действий. Две недели вопрос не двигается с мертвой точки. Даже зафиксированы люди, установлены машины, но никто ничего не делал. Уполномоченный орган замалчивал. Я думаю, что это делалось намеренно. Пример с компанией Sulpak никого не научил. Слабый надзор исполнительных органов. Они не дорабатывают и здесь не исключены коррупционные риски", - считает Тимур Елеусизов.

К слову, по 339 статье Уголовного кодекса, согласно данным комитета по правовой статистике и специальным учетам, в стране зарегистрировано 189 дел. Количество таких преступлений выросло почти в 4 раза. Так, в январе было зарегистрировано всего 48 таких преступлений.

Видео: Тимур Елеусизов.