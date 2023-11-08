Краснокнижные деревья вырубили на дрова сельчане в Актюбинской области

В Актюбинской области задержали двоих сельчан, вырубивших ольху, занесённую в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” сотрудниками отдела полиции Мартукского района и природоохранной полиции ДП близ села Хазрет остановлены два трактора. За рулём находились двое сельчан 53 и 56 лет. В прицепах сельхозтехники лежали вырубленные деревья редкого вида – чёрная ольха. Растение находится под охраной государства.

Сельчане пояснили, что срубили деревья на берегу реки и хотели использовать их на дрова.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК - “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных их частями или дериватами”. Назначены экспертизы.



Мужчинам грозит штраф до 3 000 МРП, исправительные либо общественные работы на срок до 800 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до трёх лет, с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет.