Краснокнижного орла спасли в Костанайской области

Редкую птицу, которая не могла взлететь, обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, а они совместно с инспекторами лесного хозяйства и животного мира, представителями отдела рыбного и охотничьего хозяйства, а также директором общественного объединения “Костанай ЗооПульс“ выехали на место.

При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орёл.

Специалисты отвезли хищника в ветклинику для обследования.