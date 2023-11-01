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Краснокнижного орла спасли в Костанайской области

1 Ноября, 22:57
АВТОР
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polisia.kz 1 Ноября, 22:57
1 Ноября, 22:57
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Фото: polisia.kz

Редкую птицу, которая не могла взлететь, обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, а они совместно с инспекторами лесного хозяйства и животного мира, представителями отдела рыбного и охотничьего хозяйства, а также директором общественного объединения “Костанай ЗооПульс“ выехали на место.

При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орёл. 

Специалисты отвезли хищника в ветклинику для обследования. 

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