Краснокнижного орла спасли в Костанайской области
1 Ноября, 22:57
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1 Ноября, 22:571 Ноября, 22:57
545Фото: polisia.kz
Редкую птицу, которая не могла взлететь, обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, а они совместно с инспекторами лесного хозяйства и животного мира, представителями отдела рыбного и охотничьего хозяйства, а также директором общественного объединения “Костанай ЗооПульс“ выехали на место.
При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орёл.
Специалисты отвезли хищника в ветклинику для обследования.
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