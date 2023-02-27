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  • Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области
commons.wikimedia.org Сегодня, 19:59
56
Сегодня, 19:59
56
Фото: commons.wikimedia.org

Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области

Медоеда, занесённого в Красную книгу Казахстана, сняли на видео жители Мангистауской области. С редким зверем люди встретились в степи и запечатлели его вблизи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Животное, показав зубы незваным гостям, поспешило скрыться.

Медоед - млекопитающее из семейства куньих. Единственный представитель рода в мировой фауне. В Казахстане расположена северная часть его ареала. Впервые животное заметили в 1983 году. С тех пор оно попадалось на глаза казахстанцам всего несколько раз. Из этого учёные делают выводы, что в нашей стране живут всего несколько десятков особей медоеда.

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#животные #красная книга #Мангистауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:59
56
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