Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области

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Медоеда, занесённого в Красную книгу Казахстана, сняли на видео жители Мангистауской области. С редким зверем люди встретились в степи и запечатлели его вблизи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Животное, показав зубы незваным гостям, поспешило скрыться.

Медоед - млекопитающее из семейства куньих. Единственный представитель рода в мировой фауне. В Казахстане расположена северная часть его ареала. Впервые животное заметили в 1983 году. С тех пор оно попадалось на глаза казахстанцам всего несколько раз. Из этого учёные делают выводы, что в нашей стране живут всего несколько десятков особей медоеда.