Краеведы Семея показали всему миру настоящий центр Евразии

Если Казахстан является сердцем Евразии, то Париж - это центральная точка "А" всего континента. Именно так называют небольшое село в 40 километрах южнее Семея. Исследователи родного края изучили уникальное место и установили там памятный знак, обозначив новую географическую локацию. Как выглядит самое удалённое от границ континента место на планете? Кто живёт к нему ближе всех? И почему этих людей называют парижанами? Ответы на эти вопросы нашёл корреспондент BaigeNews.kz, отправившись к центру материка.

Евразия – величайший континент планеты Земля, территория которого не умещается в восточном полушарии. Это колыбель древнейших цивилизаций, место триумфа славных империй, общий дом для сотен народов. Его площадь - почти треть всей суши, которая омывается сразу четырьмя океанами.

А центр всего этого величия находится в степи в 40 километрах от Семея. В окружении озёр, речки, старинных разновременных захоронений и золотосодержащей земли.

Быть центром самого великого материка - звание довольно почётное. Поэтому представители краеведческого общества "Прииртышье" Семея установили памятный знак в самом сердце континента, обозначив тем самым место притяжения всех жителей материка.

Точка номер "Раз"

Существует несколько способов определения центра земной поверхности любой территории. Согласно одному из них географический центр Евразийского континента находится в районе озера Сонкуль в Кыргызстане. Другой способ - запатентованный и авторский - отсылает нас в район города Матай Аксуского района Алматинской области

Но самым популярным и общепринятым в Казахстане считается центр Евразии в урочище Жидебай Абайского района области Абай, в творческой мекке Абая Кунанбаева. Рядом с музеем 15 лет назад, в год 150-летия мыслителя и поэта, установлен символический знак в виде пирамиды и с соответствующей надписью.

Правда, эта достопримечательность, как выяснилось, является не географическим центром, а, скорее, символическим. Поскольку координаты очередных расчётов указывали заветную точку на территории ядерного испытательного полигона. Из-за труднодоступности и неприглядности местности туристическая локация могла быть забыта, поэтому было решено установить символ центра Евразии чуть поодаль от истинной точки, в месте с протоптанной инфраструктурой и намоленной энергетикой – в Жидебае.

Автор фото: Владимир Черников

Но и этот центр на территории полигона оказался не самым точным. Новые координаты центра Евразии стали известны краеведам благодаря российскому путешественнику из Красноярска Владимиру Черникову, который в 2017 году первым в мире посетил оба евразийских полюса недоступности, минуя географический центр континента. Полюс недоступности - это точка на суше, больше всего удалённая от береговой линии, от всех океанов.

Огонь и вода!

Для путешественника Владимира Черникова с полюсом недоступности всё было более менее понятно. Он расположен в безжизненной песчаной пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. А вот с центром Евразии определиться было сложнее. Поэтому он посетил все три локации.

"Из-за различия в методах вычисления эти точки находились в разных местах. Однако в книге рекордов Казахстана были опубликованы эти координаты и выглядят они так: 50 градусов северной широты и 80 градусов восточной долготы", - рассказал Владимир Черников, с которым мы связались по телефону.

По мнению путешественника, центр должен быть только один, иначе его значение утрачивается. Основываясь на исследованиях учёных, он предложил под географическим центром понимать единственную точку внутри территории, равноудаленную от её границ. А координаты из отечественной книги рекордов - 50⁰ с. ш. и 80⁰ в. д. - как раз указаны с учётом расчёта данным методом.

"Я проверил, точка 50/80 находится не на западе от Семея на территории полигона, а на 46 километров южнее от центра города и на 6 километров южнее села Караколь. А вот горный массив Дегелен действительно находится на западе от Семея, но на расстоянии 166 километров - это южная часть Семипалатинского ядерного полигона", - рассказал о своём исследовании Владимир Черников.

Автор фото: Владимир Черников

В 2017 году вело-путешественник прибыл в Семей, познакомился с краеведами и передал им координаты своей первой цели. К слову, житель Красноярска, военный в отставке, побывал во всех трёх центрах Евразии, и только после этого в одиночку покорил два Полюса недоступности Евразии, на которые до него ещё никто не ступал. За год до этого он поколесил на велосипеде по Намибии и Камчатке, ещё раньше проехал по ледяным Байкалу и Балхашу, спустился на дно вулканов со своим двуколёсным конём.

"В 2017 году с нами связался путешественник Владимир Черников, он из Красноярска, бывший военный. Возглавляет туристический велоклуб, это довольно серьёзные велотуристы. Сам он путешественник-одиночник. Во время нашей встречи он рассказал нам о цели своего путешествия и передал координаты истинного центра Евразии", - рассказал о начале занимательной истории с новой локацией краевед Павел Жуков.

В октябре того же 2017 года краеведы решили сами посетить это уникальное с географической точки зрения место. В результате первого выезда они изучили местность, нашли по GPS-навигатору координаты и установили там символический рукотворный постамент, созданный из груды камней и металлической трубы. Рядом с этой инсталляцией они закопали капсулу времени, в которую положили записку, значок общества и монеты, которые в будущем помогли опознать это место.

За шесть лет краеведы несколько раз навещали опознавательный знак, а пару дней назад установили там основательный памятный знак.

Грибной рай и поле боя

Благодаря заинтересованности в популяризации родного края и отзывчивости краеведческого общества "Прииртышье" корреспондент BaigeNews.kz вошёл в состав экспедиционной группы и отправился вместе с представителями общества в самый центр Евразии. Поездка состоялась при поддержке Воскресенского собора Семея.

Неочевидная локация, которая в будущем может стать популярной туристической зоной, расположена в 40 километрах юго-восточнее Семея. Мы проехали 34 километра по Абайской трассе до села Караколь и ещё 6 километров по бескрайним полям в окружении казахского мелкосопочника. Всё, как просчитал Владимир Черников.

Через два километра после села группа остановилась осмотреть старинный редут, спутниковый снимок которого заинтересовал краеведов своими правильными очертаниями. Здесь исследователи обнаружили гильзы, предположительно времён гражданской войны. В мирное время караван-сарай могли использовать для хранения товаров.

Затем экспедиция изучила берег солёного озера Шошкаколь, по периметру которого мы насобирали пакеты шампиньонов всех мастей - от гастрономически-стандартных, которые встречаются в любом супермаркете, до сказочно-диковинных, размеры которых удивили даже бывалых грибников.

Автор фото: Владимир Боровинский

И уже следующим пунктом назначения оказалась долгожданная равнина с координатами 50 градусов северной широты и 80 градусов восточной долготы.

Центр Евразии выглядит довольно скромно, с первого взгляда глазу почти не за что зацепиться. Но приглядевшись, мы обратили внимание на пойму реки Мукур, на берегу которой растут деревья. Живописность добавляют контуры Аркалыкских гор, которые высятся примерно в 50 километрах от нашей главной локации. Именно там в 2016 году краеведы нашли зимовку семипалатинского купца ташкентского происхождения Миркурбана Аюпова, который профинансировал экспедицию Чокана Валиханова в Кашгарию, приготовления к которой осуществлялись как раз на зимовке.

С другой стороны от знака - отвалы золотоносных месторождений. Перемолотая руда разных оттенков пересыпана слоями глины.

На берегу реки Мукур виднеются два одиноких куполообразных кургана, куда мы позже заехали. Рядом с этими могилами из самана на склоне холма расположились усыпальницы средневекового периода.

"Это место было обжито в течение очень длительного времени. По крайней мере, с эпохи бронзы - это абсолютно точно. Место было очень удобно для поселений - вот река, степь, здесь жили кочующие степные животные, те же самые сайгаки, здесь можно было охотиться. Совсем недалеко мы обнаружили выход окаменевших деревьев с солями марганца. Скорее всего, это кипарисы, которые росли на берегу древнего моря. Потом они падали в воду, их засыпало илом, шло накопление солей металлов, в частности марганца, судя по цвету. Время шло, море высохло, ветра снесли поверхностный слой", - назвал местные особенности краевед Павел Жуков.

Поэтому, присмотревшись к местности внимательнее, уже и не скажешь, что степь безжизненная. Для любителей свежего воздуха здесь настоящий рай.

"Степная растительность преобладает в нашем регионе. И самый главный компонент в ней - это полынь. Запах полыни заставляет трепетать сердца людей, которые живут в нашем районе, в нашем городе. Это признак простора степи, воли, красоты", - поделилась своими впечатлениями от пребывания в центре континента краевед Наталья Рыкова.

По её словам - это ещё и безопасное место. Если угроза большой волны когда-нибудь станет реальностью, то до центра Евразии вряд ли доберётся вал, скорее настигнет удалённую точку в виде лёгкого прилива.

После традиционного чаепития в палатке краеведы отправились устанавливать гранитный камень. Но перед этим энтузиасты выкопали капсулу времени, которая пролежала в центре материка шесть лет.

Завернутые в полиэтилен два соединённых донца пластиковых бутылок промокли от талой воды и дождей. Кстати, найти капсулу удалось благодаря монетам, которые положили туда же. Пинпойнтер запеленговал металлические деньги, благодаря чему капсула обнаружилась.

Новый мемориал утвердили в землю, предварительно укрепив основу камнями. Его подготовил председатель краеведческого общества Марат Сасанов. Он же прикрутил на плиту таблички на двух языках - казахском и русском, которые повествуют о предназначении камня и координатах.

"Наиболее простую и наиболее здравую методику вычисления географического центра любой территории придумал ещё 200 лет назад Дмитрий Менделеев. Нужно соединить самую северную точку с южной, а западную - с восточной. Пересечение и является этой самой центральной точкой. Здесь использован именно этот подход. Была идея установить четырёхгранную пирамиду с указанием сторон света. Проектов было много, но всё упиралось в деньги. Поэтому мы решили установить памятный знак своими силами. Этот гранитный камень хорошо видно даже издалека, пусть для людей он будет и ориентиром, и местом притяжения", - пожелал член краеведческого общества "Прииртышье" Павел Жуков.

Прибрежные тайны

Когда миссия была выполнена, экспедиция отправилась домой, в Семей, но уже по другому пути, минуя те самые мазары на берегу реки Мукур.

Размытая после дождей глинистая дорога успела немного подсохнуть к моменту экспедиции, но всё же вынудила группу несколько раз покидать микроавтобус, чтобы водитель смог пересечь ручьи вброд.

Неизвестные саманные могилы из сырцового кирпича с окошками в верхней части сооружения похожи на осыпавшиеся юрты. Кто в них похоронен - неизвестно.

Из-за ветра, дующего чаще всего с северо-запада, одна часть глиняного мазара разрушилась. Но всё же величие их невозможно не оценить. Вокруг двух исполинов видны курганы и могилы разных времён. Погребальный комплекс впечатляет и тоже может стать частью туристического маршрута, повествуя о древней культуре захоронений.

Пешком по Парижу

Нам стало интересно, как живут люди в самом ближайшем к центру Евразии населённом пункт и чем они занимаются.

В 6 километрах от центра континента расположено село Караколь, которое мы миновали по пути. Ранее оно называлось Репинка. Но в советские годы было больше известно под названием Париж. Почему кусочек Западной Европы отозвался в казахских степях, современные жители села уже не знают. Поэтому мы задали этот вопрос старожилам.

Ергали Байтасов в 80-е годы работал зоотехником в совхозе "Семипалатинский". Он рассказал нам, что история началась ещё во времена становления коллективных хозяйств и зарождения животноводческих ферм.

"Вокруг села Репинка, ныне Караколь, работало семь колхозов. Помню, что один из них носил имя Сталина, а другой был имени Парижской коммуны. Эти колхозы работали разрозненно, а потом их объединили в единый Семипалатинский совхоз, в животноводческое хозяйство", - рассказал нам о зарождении легенды Ергали Байтасов.

Выходит, с годами колхоз просто избавился от лишних приставок и стал называться в народе Парижем. И победа русской армии в битве с французами здесь ни при чём!

В Караколе 30 домов, около 100 местных жителей. Они занимаются в основном мясным животноводством, так как здесь в радиусе десятков километров раздолье полей для выпаса скота. В некоторых других регионах области с этим проблемы.

Здесь нет школы, медпункта, аптеки, мечети и церкви. Люди заняты только работой. Дети получают образование в Семее - одни в интернатах, другие в общеобразовательных школах, живя с родными, с матерями.

Разведением скота занимаются крестьянские хозяйства, которые берут пастбища в аренду, и подсобные хозяйства, для которых земельный комитет выделяет государственные пастбища.

"Здесь было развито молочное животноводство. Кода молоковозы ехали за сырьём в Репинку, они везли в бочках питьевую воду, раздавали людям. Здесь никогда не было чистой питьевой воды. Все водоёмы солёные, даже в колодцах вода не была пригодна для питья", - вспоминает Ергали ага.

Два года назад людей обеспечили питьевой водой, проведя в село блочно-модульную станцию.

Даурен Кусаинов живёт в Репинке с детства. Он основал здесь собственное крестьянское хозяйство. Говорит, не знал, какая необыкновенная географическая достопримечательность есть рядом с его домом.

"Это интересно, я и не знал, даже подумать не мог, что живу рядом с центром самого большого континента. Все едут в Жидебай, а центр, оказывается, под боком. Расскажу всем нашим сельчанам", - пообещал Даурен.

Главная туристическая достопримечательность всего континента готова к приёму туристов. Найти это уникальное для каждого евразийца место теперь не сложно.

Краеведы призывают государство принять во внимание эту локацию и проложить соответствующую инфраструктуру, для начала - это всего восемь километров асфальтированной дороги. Кстати, тогда и казахстанский "Париж" выиграет от этого.

Теперь в планах краеведов из Семея определить центр области Абай. Где он находится - покажут расчёты.

Фото и видео автора.