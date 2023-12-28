КПЛ отменяет об отмене лимита на легионеров в КПЛ

Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) проголосовали "за" отмену лимита в КПЛ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Гол емес!" .

Среди проголосовавших под председательством президента Лиги Рафаэля Гарибяна пятеро - "за", один - "против".

Гадать, кто из этого списка был против отмены лимита, долго не нужно.

Бауыржан Абдубаитов ("Ордабасы");

Саян Хамитжанов ("Астана");

Ерлан Уразаев (на тот момент - "Шахтер");

Алишер Апсалямов ("Атырау");

Аскар Есимов ("Кайрат");

Жандос Ахметов ("Тараз") - отсутствовал.

Также в ПФЛК утвердили маркетинговую стратегию Лиги, рассчитанную до 2027 года.

Заседание Исполкома КФФ состоится 29 декабря, на котором и утвердят вышеназванные решения.