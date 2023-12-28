КПЛ отменяет об отмене лимита на легионеров в КПЛ
Сегодня, 04:28
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Сегодня, 04:28Сегодня, 04:28
97Фото: Sports.kz
Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) проголосовали "за" отмену лимита в КПЛ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Гол емес!" .
Среди проголосовавших под председательством президента Лиги Рафаэля Гарибяна пятеро - "за", один - "против".
Гадать, кто из этого списка был против отмены лимита, долго не нужно.
Бауыржан Абдубаитов ("Ордабасы");
Саян Хамитжанов ("Астана");
Ерлан Уразаев (на тот момент - "Шахтер");
Алишер Апсалямов ("Атырау");
Аскар Есимов ("Кайрат");
Жандос Ахметов ("Тараз") - отсутствовал.
Также в ПФЛК утвердили маркетинговую стратегию Лиги, рассчитанную до 2027 года.
Заседание Исполкома КФФ состоится 29 декабря, на котором и утвердят вышеназванные решения.
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